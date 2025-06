Brindisi: Casellati, 'riconoscenza per insostituibile lavoro Forze Ordine'

Brindisi: Casellati, 'riconoscenza per insostituibile lavoro Forze Ordin...

Brindisi: Casellati, 'riconoscenza per insostituibile lavoro Forze Ordin...

Roma, 12 giu. (Adnkronos) - “Le mie più sincere condoglianze per la tragica scomparsa del brigadiere Carlo Legrottaglie, ucciso all’alba durante un controllo a Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi. Una notizia terribile, che ci ricorda quanto ogni cittadino debba essere r...

Roma, 12 giu. (Adnkronos) – “Le mie più sincere condoglianze per la tragica scomparsa del brigadiere Carlo Legrottaglie, ucciso all’alba durante un controllo a Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi. Una notizia terribile, che ci ricorda quanto ogni cittadino debba essere riconoscente e orgoglioso dell’insostituibile lavoro quotidiano delle nostre Forze dell’Ordine. Ai familiari del brigadiere Legrottaglie e all’Arma dei Carabinieri va la mia sentita vicinanza in questo momento di grande dolore”.

Lo afferma il ministro per le Riforme istituzionali, Elisabetta Casellati.