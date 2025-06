Brindisi: Donzelli, 'oggi un giorno triste per l'Italia'

Roma, 12 giu. (Adnkronos) – "Oggi è un giorno triste per l'Italia. L'uccisione del brigadiere capo dei Carabinieri, Carlo Legrottaglie, rimasto colpito nel corso di un intervento a Francavilla Fontana mentre difendeva i cittadini dal crimine, ci lascia addolorati e sgomenti. Alla sua famiglia e all'Arma dei Carabinieri la più sentita vicinanza e solidarietà". Lo afferma Giovanni Donzelli, responsabile Organizzazione di Fratelli d'Italia.

"Profonda gratitudine e orgoglio -aggiunge- per il gesto di un uomo in divisa che ha sacrificato la propria vita per metterla al servizio dello Stato e della difesa degli italiani".