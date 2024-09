Bruganelli lascia perplessa la Lucarelli, la quale stuzzica dicendo: "Tua strategia? Ecco ciò che rappresenti".

Nel primo episodio di Ballando con le Stelle, si è svolto il confronto tra Sonia Bruganelli e Selvaggia Lucarelli. Quest'ultima ha criticato Sonia per non aver replicato alle critiche della giuria, suggerendo che potrebbe essere una strategia intenzionale. Bruganelli ha risposto che non aveva motivo di discutere perché le recensioni erano positive. Selvaggia ha continuato le provocazioni, ma Sonia si è mostrata confusa sull'atteggiamento da assumere durante il programma. Infine, il giudice Guillermo ha pronunciato un giudizio colorito su Sonia, anticipando un'atmosfera accesa per i prossimi episodi.

Bruganelli e Lucarelli: iniziano le scintille?

Lucarelli ha cercato di istigare Sonia, sottolineando: “Mi è balzato agli occhi una cosa. Sei l’unico partecipante che rimane in silenzio di fronte alle critiche della giuria. Non cercare di manipolarmi. Dal momento che ti conosco anche attraverso i media, ora mi domando, è una tua tattica non rispondere per evitare di sembrare antipatica?”

L’ex critica de GF Vip ha dichiarato di non avere obiezioni poiché le recensioni erano generalmente positive: “Non dico nulla perché non ho bisogno. Perché dovrei infastidirmi, mi hanno elogiato finora. Se noto che mi chiamano un po’ fredda, va bene, è proprio il mio problema. Allora stimolami”.

Tuttavia, Selvaggia non ha rinunciato ed ha continuato a provocare la concorrente: “No, io non voglio stimolarti. Ehi, qui abbiamo Bruganelli alla maniera di Gandhi, guardate un po’. Questo è molto interessante. Tuttavia, se ho bisogno di valutare la tua performance, non era male, diciamo piuttosto decente. Ma se ricordiamo, c’è stato un momento in cui eri passiva. A un certo punto, Carlo ha detto qualcosa a Mariotto e tu hai afferrato il suo braccio e l’hai stretto. Il linguaggio del corpo dice tutto e tu sei un grande manipolatore. Ho la sensazione che ci divertiremo”.

La confusione ha pervaso Sonia quando La Lucarelli e Mariotto si aspettavano da lei un comportamento più incisivo: “Concedete i voti con le vostre palette. Ma devo indossare un’armatura e attaccare, oppure devo restare calma e lasciare che tutto scorra? Mi pare che stiate esprimendo idee contraddittorie”.

Il giudizio di Guillermo è stato dato in modo pittoresco: “Vediamo emergere la tua vera personalità. Ecco qui, sei la famosa st**za di cui tutti parlavano”.

