Bruxelles: FAI incontra l’On. TOSI. Incentivi allo shift modale e neutralità tecnologica al centro del confronto

In merito alla revisione della direttiva sul trasporto combinato, provvedimento di cui l’On. Tosi è relatore presso il Parlamento Europeo, Caponi ha rappresentato la necessità di adottare criteri operativi chiari e meccanismi premiali più efficaci per chi opta per lo shift modale. “Sarebbe altresì auspicabile introdurre un quadro autorizzativo che riconosca gli incentivi all’intermodalità come automaticamente compatibili con il mercato interno e le regole sugli aiuti di Stato” ha aggiunto il Segretario Generale FAI.

Caponi ha inoltre evidenziato le numerose criticità contenute all’interno della proposta di revisione del regolamento sul trasporto degli animali vivi avanzata dalla Commissione nel corso della precedente legislatura. “Il testo proposto dalla Commissione, ponendo limiti ancora più stringenti sui tempi dei viaggi, sulle temperature (interne ed esterne al veicolo) e sull’equipaggiamento dei mezzi, rischia di rendere l’esecuzione di questa tipologia di trasporti di fatto impossibile. In questo modo – prosegue Caponi – non si danneggiano solo le imprese di autotrasporto, ma si compromette l’intera filiera agroalimentare italiana”.

In chiusura, il Segretario Caponi ha condiviso con l’On. Tosi le posizioni della Federazione rispetto alle iniziative europee in tema di sostenibilità ambientale del trasporto stradale. “Siamo sollevati che, anche grazie all’intervento tempestivo della nostra Federazione, dalla comunicazione sulla decarbonizzazione delle flotte aziendali pubblicata oggi dalla Commissione, sia stato espunto ogni riferimento all’introduzione di eventuali obblighi di acquisto di veicoli a zero emissioni per le imprese” ha commentato Caponi “Crediamo che la neutralità tecnologica debba essere l’unica stella polare da seguire per orientare correttamente le politiche di decarbonizzazione per l’autotrasporto. Continueremo a lavorare in Europa affinché questo principio venga pienamente riconosciuto”.