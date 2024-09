Bucci rappresenta il candidato del centrodestra nelle elezioni in Liguria.

Marco Bucci, attuale sindaco di Genova, è stato proposto come candidato del centrodestra per la presidenza della Regione Liguria. L'ufficializzazione è arrivata attraverso una nota condivisa dai principali esponenti del centrodestra, tra cui Meloni, Salvini, Tajani e Lupi. Bucci è noto per il suo ruolo fondamentale nel 'modello Genova' e nel recupero post-Ponte Morandi. Dall'altra parte, il candidato del centrosinistra, Andrea Orlando, ha lanciato la sua campagna con lo slogan "Liguri, a testa alta", sottolineando l'urgenza di azioni coraggiose per risollevare la regione.

Marco Bucci, attuale primo cittadino di Genova, è stato proposto come candidato del centrodestra per il ruolo di presidente della Regione Liguria. Tale decisione è stata resa ufficiale attraverso una nota condivisa dai principali esponenti del centrodestra, ovvero Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Antonio Tajani e Maurizio Lupi. Salvini ha elogiato Bucci per la sua competenza e per il miracolo compiuto con la sua città, Genova, che ha saputo risorgere dalle ceneri del crollo del Ponte Morandi.

Bucci ha accettato la sfida, nonostante la fragile condizione di salute. “Ho già parlato in merito ai miei problemi di salute con i medici ed altre persone. Non sarà facile, ma ero già consapevole. Malgrado ciò, ho intenzione di proseguire. Non credo che comportandomi nel modo corretto ci saranno conseguenze negative, quindi dovrò agire di conseguenza”, ha dichiarato Bucci durante la presentazione della sua candidatura alla presidenza della Regione Liguria, succedendo a Toti per il centrodestra.

Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Antonio Tajani e Maurizio Lupi hanno espresso il loro pieno sostegno a Bucci, sottolineando come lui sia l’individuo più adatto a portare avanti le politiche del centrodestra che hanno favorito lo sviluppo della Liguria nel corso degli ultimi anni. “Bucci ha dimostrato sul campo di essere un ottimo amministratore”, hanno affermato nel loro comunicato.

Bucci è riconosciuto come uno dei figure essenziali nel cosiddetto ‘modello Genova’, facendo un ruolo chiave nel recupero post-Ponte Morandi e nella costruzione del nuovo Ponte San Giorgio. Ha portato avanti numerosi progetti infrastrutturali, ha valorizzato le peculiarità del territorio, e ha lavorato per migliorare le aree periferiche di Genova. I leader della coalizione tengono a precisare la loro fiducia nel fatto che i liguri potranno riconoscere le sue abilità amministrative e politiche e appoggiare il processo di cambio avviato dal centro-destra. Grazie al sindaco Bucci per accettare questa nuova e straordinaria impresa, una decisione che evidenzia ancora una volta il suo profondo legame con la sua terra.

Andrea Orlando, candidato del centrosinistra, ha scelto come slogan “Liguri, a testa alta” per la sua campagna su social media, su internet e in tutte le province ligure, in vista delle elezioni regionali di ottobre. In una nota, si legge di un appello a tutti i liguri per collaborare nel rilancio della Regione. Gli organizzatori puntualizzano l’urgenza di risollevare La Liguria, in modo coraggioso e fiero di una terra che non merita il malgoverno recente e gli scandali, e che è a rischio di una stasi con conseguenze irreparabili per l’economia, la società e la produzione della regione. Orlando viene presentato come rappresentante di una campagna collettiva, che invita i cittadini a partecipare attivamente per l’impegno e il cambiamento.

Il motto è “Agire correttamente”. “La Liguria è stata stagnante per molti mesi e necessita di un leader regionale con le competenze per agire e, soprattutto, per farlo nel modo giusto. Sanità, infrastrutture, mobilità, crescita, posti di lavoro di qualità, sostenibilità ambientale, innovazione e diritti sociali: Orlando possiede l’esperienza, il carattere e la serietà necessari a rappresentare queste necessità nel migliore dei modi”.