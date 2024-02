Busta paga e aiuti: le previsioni per il 2024

Busta paga e aiuti: le previsioni per il 2024

Ecco quali sono i provvedimenti da potersi attendere in busta paga durante quest'anno 2024.

Busta paga 2024: aiuti in arrivo

Tanti i provvedimenti che sono attesi nella busta paga per l’anno in corso, il 2024. Siamo pronti a scoprire gli aiuti e bonus qui di seguito.

Gli aiuti in busta paga

Ecco qui di seguito i benefici che i lavoratori potrebbero ricevere in busta paga per il 2024:

Riforma Irpef: nel dettaglio l’aliquota è del 23% fino a 28mila euro, con l’aliquota 35% da 28mila a 50mila euro ed infine del 43% per più di 50mila euro.

Gli sconti per i contributi previdenziali per le lavoratrici dipendenti donne e mamme con due o più figli.

L’imposta sostitutiva al 5%.

Fringe benefit.

La detassazione degli straordinari e dell’impiego notturno nel settore turistico.

L’80% massimo riguardo l’indennità per il secondo mese di congedo parentale facoltativo.

Il cuneo contributivo: uno sconto del 7% per i lavoratori con retribuzione fino a 25mila euro lordi e il 6% da 25mila a 35mila euro lordi.

La super deduzione al 120%.

Busta paga più alta nel 2024

Come abbiamo appena visto, gli aiuti previsti per l’anno sono tanti. Questo vale anche a dire che, per chi potrà ricevere i benefici sopraelencati, la busta paga sarà sicuramente più alta durante il 2024.