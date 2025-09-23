C.sinistra: Bonaccini, 'unire tutti condizione necessaria per mandare Meloni in vacanza'

Roma, 23 set (Adnkronos) - "Dobbiamo costruire l'alternativa, significa un'idea di Paese, come abbiamo fatto bene per una idea di regione. Sapendo che unire tutti non è sufficiente per vincere, ma con questa legge elettorale diventa condizione necessaria". Lo ha detto Stef...

Roma, 23 set (Adnkronos) – "Dobbiamo costruire l'alternativa, significa un'idea di Paese, come abbiamo fatto bene per una idea di regione. Sapendo che unire tutti non è sufficiente per vincere, ma con questa legge elettorale diventa condizione necessaria". Lo ha detto Stefano Bonaccini alla Direzione del Pd aggiungendo, tra le altre cose: "Se vogliamo che Giorgia Meloni non vada in vacanza bisogna fare come tre anni fa" ma "non sono cosi pessimista".