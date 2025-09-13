C.sinistra: Conte, 'governi tecnici? Basta, abbiamo dato', Franceschini 'e noi pure...'

C.sinistra: Conte, 'governi tecnici? Basta, abbiamo dato', Francesc...

C.sinistra: Conte, 'governi tecnici? Basta, abbiamo dato', Francesc...

Roma, 13 set. (Adnkronos) - "Dobbiamo avere un progetto chiaro per evitare rimpastini... Con i governi tecnici abbiamo dato". Lo dice Giuseppe Conte alla festa dell'Unità a Reggio Emilia con Dario Franceschini. Osserva il dirigente dem: "Abbiamo dato anche noi, più ...

Roma, 13 set. (Adnkronos) – "Dobbiamo avere un progetto chiaro per evitare rimpastini… Con i governi tecnici abbiamo dato". Lo dice Giuseppe Conte alla festa dell'Unità a Reggio Emilia con Dario Franceschini. Osserva il dirigente dem: "Abbiamo dato anche noi, più di voi. Siamo d'accordo".