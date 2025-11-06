C.sinistra: il 15 novembre a Roma primo incontro nazionale comitati 'Più Uno' con Ruffini

Roma, 6 nov. (Adnkronos) – Si riuniranno a Roma sabato 15 novembre i comitati di Più Uno, l’associazione fondata a giugno scorso da Ernesto Maria Ruffini, ex direttore dell’Agenzia delle Entrate. Si tratta del primo incontro a livello nazionale degli iscritti alla nuova associazione. Come spiega lo stesso Ruffini nella mail inviata agli iscritti, si tratta di un incontro riservato ai promotori, l’occasione per affrontare i temi che riteniamo decisivi per il futuro del Paese, “ma sarà importante anche per conoscerci meglio e discutere insieme di come organizzare il nostro lavoro e immaginare nuove forme per sostenere le attività di Più Uno”.

L’incontro si terrà nel Salone delle Colonne, all’Eur. “È arrivato il tempo di fare un passo in più, insieme. A giugno, quando ho proposto di riunirci in Comitati Più Uno, non avrei immaginato che in pochi mesi saremmo diventati così numerosi -spiega Ruffini nella mail inviata agli iscritti- Questo percorso nasce dall’impegno volontario di ciascuno di noi: il mio, quello di alcuni amici che seguono ogni giorno il lavoro organizzativo, ma soprattutto il tuo e di tutti coloro che hanno deciso di fondare e promuovere un comitato".

"È la dimostrazione che la partecipazione non è una parola astratta, ma una scelta quotidiana che rafforza la nostra comunità e, con essa, la nostra democrazia. Ora che siamo cresciuti così tanto abbiamo bisogno di essere più efficaci per svolgere fino in fondo il compito che ci siamo dati: mettere al centro le questioni che ci stanno a cuore, alimentare il dibattito, dare un vero spazio di confronto a chi da troppo tempo ne sente la mancanza. Dobbiamo tutti assieme fare uno sforzo affinché la nostra organizzazione e comunicazione siano all’altezza delle nostre idee. L’Assemblea di Roma sarà un momento importante, il primo in cui uniremo le nostre energie dal vivo per iniziare a dare forma ancora più concreta a questo percorso. Non è un traguardo, ma l’inizio di qualcosa di più grande e spero di cuore che tu possa essere con noi in questo inizio”, conclude Ruffini.