C.sinistra: Orlando, 'leadership Schlein naturale, costruzione programma nei prossimi 6 mesi'

Roma, 2 gen (Adnkronos) - "Nell’ultima assemblea la segretaria nazionale Schlein ha annunciato un percorso di costruzione programmatica a livello territoriale, come in diversi auspicavamo. Credo sia una grande occasione per trasformare alcune idee in un progetto di governo, e la coalizion...

Roma, 2 gen (Adnkronos) – "Nell’ultima assemblea la segretaria nazionale Schlein ha annunciato un percorso di costruzione programmatica a livello territoriale, come in diversi auspicavamo. Credo sia una grande occasione per trasformare alcune idee in un progetto di governo, e la coalizione in progetto politico vero". Lo dice l'ex ministro del Lavoro ed esponente Pd Andrea Orlando al Secolo XIX.

"Mi pare che sia naturale che il leader del Pd sia anche il leader della coalizione. E non solo per una ragione numerica, ma soprattutto per il ruolo politico del nostro partito -osserva Orlando- che è l’unico che parla con tutti e che si è ritagliato il ruolo di cerniera, tenendo insieme in maniera unitaria la coalizione. Credo che questo sia il punto da cui far iniziare una discussione che però dovrà essere fatta dopo un percorso di costruzione programmatica che dev’essere fatto in questi primi sei mesi dell’anno".

"Su Silvia Salis credo che lei abbia assunto un ruolo che va oltre Genova, e che vada utilizzata la sua capacità di parlare a settori diversi della società. È un “asset”, per così dire, della coalizione: pensiamo tutti insieme come coinvolgerla", spiega tra le altre cose Orlando.