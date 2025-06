C.sinistra: Ruffini, 'serve progetto per Paese non nome giusto'

Roma, 28 giu. (Adnkronos) - "In questi mesi ho incontrato persone e le ho ascoltate e ho trovato una grande insoddisfazione per come la politica si fa in questo Paese e tanto più per come il centrosinistra sta reagendo a questa fase storica. Non è un problema di scendere in campo ...

Roma, 28 giu. (Adnkronos) – "In questi mesi ho incontrato persone e le ho ascoltate e ho trovato una grande insoddisfazione per come la politica si fa in questo Paese e tanto più per come il centrosinistra sta reagendo a questa fase storica. Non è un problema di scendere in campo ma di avere a cuore il Paese e provare a risolvere qualche tema”.

Lo ha affermato Ernesto Maria Ruffini intervenendo al programma di Radio 24-Il Sole 24 ore 'Amici e nemici'.

“Il centrosinistra in questi mesi, ma purtroppo devo dire in questi anni, si è sempre concentrato sul chi e non sul cosa -ha aggiunto- Non è che ha perso le elezioni perché non ha trovato un leader intorno a cui stringersi, le ha perse perché non ha avuto un progetto di Paese. Temo che stiamo ripercorrendo gli stessi errori e tentativi per individuare il nome giusto, il volto giusto, lo schema tattico giusto, è un talent show per vincere le elezioni (se va bene) ma non per governare il Paese”.

"Alle persone normali cosa interessa del centro del centrosinistra o del centrissimo? Alle persone normali interessa la propria vita e i propri problemi. C’è qualcuno che inizia a trovare soluzioni insieme ai cittadini coinvolgendo le persone in un processo democratico? Io temo che in questo Paese la politica sia scomparsa. Da elettore del centrosinistra mi sono affezionato ad alcuni slogan in cui mi riconosco ma il tema è che gli slogan rimangono tali. Come si arriva a questi risultati? Come possiamo garantire stipendi più alti, salvare il pianeta garantendo progresso? Questi temi -ha concluso Ruffini- non si affrontano con convegni dove si fanno delle foto ma incontrando le persone. Siamo tutti stanchi che il nostro voto sia dato per scontato, così si ingrossano le file del non voto”.