C.sinistra: Schlein a Meloni, 'vi batteremo, prima a regionali e poi a politiche'**

**C.sinistra: Schlein a Meloni, 'vi batteremo, prima a regionali e poi a...

Roma, 14 set. (Adnkronos) – "Grazie al lavoro paziente con le altre opposizioni, siamo riusciti a chiudere la stessa alleanza progressista in tutte le regioni che andranno al voto, non succedeva da anni. Dico a Meloni: abituatevi, non vi faremo più il favore di dividerci. Vinceremo, prima alle regionali e poi alle elezioni politiche".

Lo dice Elly Schlein alla festa dell'Unità di Reggio Emilia. "Sono convinta che noi ce la faremo, che costruiremo l'alleanza progressista che batterà la destra alle prossime politiche".