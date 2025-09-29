C.sinistra: Taruffi, 'leadership Schlein senza dubbi ma dobbiamo costruire alleanza larga'

Roma, 29 set (Adnkronos) - "La leadership della Schlein è nei fatti, sono convinto che si affermerà senza dubbi. Ma il problema è capire che dobbiamo costruire su una visione di Paese e su scelte fondamentali una alleanza larga in virtù della quale siamo in grado di ...

Roma, 29 set (Adnkronos) – "La leadership della Schlein è nei fatti, sono convinto che si affermerà senza dubbi. Ma il problema è capire che dobbiamo costruire su una visione di Paese e su scelte fondamentali una alleanza larga in virtù della quale siamo in grado di vincere le elezioni politiche". Lo ha detto il responsabile Organizzazione del Pd Igor Taruffi a La7.