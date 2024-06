Caduta dei capelli in estate: consigli e rimedi naturali

La caduta dei capelli in estate è frequente e risolvibile. Scopriamo insieme come fare.

La caduta dei capelli in estate è un fenomeno temporaneo e fisiologico, da affrontare con tempestività, al fine di preservare la salute del cuoio capelluto, del bulbo pilifero e dei capelli stessi. Vediamo insieme i dettagli.

Caduta dei capelli in estate

La caduta dei capelli è un problema molto comune, che non riconosce alcuna distinzione di genere o di età, poiché legata a fattori diversi, che possono essere l’età che avanza o l’effetto collaterale di un farmaco per l’uomo, oppure, l’età che avanza, l’effetto collaterale di un farmaco, la menopausa o la gravidanza per una donna.

In generale, la caduta dei capelli può dipendere da fattori psicologici o fisiologici e, individuarne la causa esatta è fondamentale per risolvere questo problema. La caduta dei capelli, infine, può essere temporanea o permanente. Se, nell’ultimo caso le alternative sono poche, nel primo, invece, si può fare tanto per fermarla e, persino, prevenirla.

Caduta dei capelli in estate: cause

Durante la stagione estiva, la caduta dei capelli è molto più frequente rispetto alle altre stagioni dell’anno, contrariamente a quanto non si possa immaginare. Sebbene il fenomeno, in estate, è temporaneo e, persino, fisiologico, l’interessato non deve restarsene con le mani in mano ma, al contrario, agire e agire tempestivamente!

Il caldo, l’acqua di mare e della piscina, i raggi del sole sono tutti elementi che giocano a svantaggio della salute dei propri capelli. In queste condizioni, il bulbo pilifero e il cuoio capelluto perdono la loro naturale umidità e le ciocche dei capelli, via via, tenderanno a diventare sempre più secche, sempre più crespe e sempre più fragili.

Caduta dei capelli in estate: miglior rimedio

Limitare il lavaggio dei capelli a quando è veramente necessario, applicare regolarmente il balsamo, usare dei prodotti che proteggano i capelli dai danni che la stagione estiva può causare e, infine, applicare una maschera specifica per capelli, almeno una volta alla settimana è fondamentale, sia per evitare la caduta dei capelli e sia per prevenirla. Tuttavia, questi accorgimenti, da soli, non possono bastare.

