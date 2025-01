Caduta dei capelli in inverno: cause e rimedi naturali

La caduta dei capelli in inverno è comune e può essere fermata. Vediamo come farlo con i rimedi naturali.

La caduta dei capelli in inverno è molto comune e può dipendere da cause diverse. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, perché durante i mesi più freddi dell’anno la caduta dei capelli è frequente e quali sono i rimedi naturali sui quali fare affidamento per risolvere questo problema.

Caduta dei capelli in inverno

La caduta dei capelli è un fenomeno molto frequente sia negli uomini che nelle donne, indipendentemente dall’età. Infatti, tranne nel caso in cui questo problema subentri proprio con l’invecchiamento, i fattori che possono influenzare negativamente la salute dei capelli sono numerosi e possono accentuarsi soprattutto durante la stagione invernale.

Sono cause comuni di caduta dei capelli in inverno:

L’ aria secca e fredda , che può causare disidratazione del cuoio capelluto e rendere i capelli più fragili e suscettibili alla rottura;

, che può causare disidratazione del cuoio capelluto e rendere i capelli più fragili e suscettibili alla rottura; Il passaggio frequente tra ambienti riscaldati e l’aria fredda esterna , che può stressare i capelli, indebolirli e favorirne la caduta;

, che può stressare i capelli, indebolirli e favorirne la caduta; La ridotta esposizione al sole, che può influenzare la produzione di vitamina D, essenziale per la salute dei capelli.

Caduta dei capelli in inverno: consigli

In rari ed eccezionali casi, la caduta dei capelli in inverno può dipendere da fattori diversi, che tuttavia devono essere indagati adeguatamente per trovare una soluzione. Perlopiù, la caduta dei capelli in inverno è un fenomeno comune, che non dovrebbe destare preoccupazioni.

Sebbene sia fisiologica, è comunque possibile adottare alcune misure per limitare le conseguenze della caduta dei capelli e favorirne il pieno recupero non appena l’inverno sarà passato.

L’olio di cocco è un eccellente idratante naturale che può aiutare a nutrire il cuoio capelluto e rafforzare i capelli. Si consiglia di applicare l’olio di cocco sul cuoio capelluto e lasciare agire per almeno mezz’ora prima di lavare i capelli.

L’aloe vera ha proprietà calmanti e idratanti che possono aiutare a ridurre l’irritazione del cuoio capelluto e promuovere la crescita dei capelli. Si consiglia di applicare il gel di aloe vera direttamente sul cuoio capelluto e lasciare agire per circa 30 minuti prima di risciacquare.

La caduta dei capelli può dipendere anche da una cattiva alimentazione e lo stress. Se presenti, questi due fattori, durante la stagione invernale, incidono pesantemente su un fenomeno che è fisiologico. Il nostro consiglio, dunque, è quello di seguire un’alimentazione sana e bilanciata che, oltre a contribuire alla salute dei capelli, contribuisce alla salute generale dell’organismo, e di eseguire regolarmente degli esercizi di rilassamento, come lo yoga, la meditazione o la respirazione profonda per mantenere lo stress sotto controllo.

Caduta dei capelli in inverno: i migliori rimedi su Amazon

La caduta dei capelli in inverno può essere affrontata efficacemente con rimedi naturali e uno stile di vita sano. Nei paragrafi che seguono, abbiamo raccolto, in una lista breve, alcune delle soluzioni migliori, che possono aiutare a fermare la caduta dei capelli, in vendita su Amazon, alla migliore offerta.

Keramine H Fiala Anticaduta per Capelli, 12 x 6ml

Il Kapilarine, alla base di queste fiale, in sinergia con altri principi attivi naturali, agisce sui principali fattori che causano la caduta dei capelli, inibisce l’enzima 5-alfa-reduttasi, migliora la microcircolazione del cuoio capelluto, svolge azione lenitiva e regola la secrezione sebacea, contribuendo a stimolare la crescita fisiologica dei capelli e a renderli forti e vigorosi.

SWISSE Capelli Pelle Unghie – Integratori per Capelli, Pelle e Unghie con Vitamina C Biotina Cardo Mariano, 60 Compresse

Un integratore adatto sia agli uomini che alle donne e progettato per la cura e la salute delle unghie, della pelle e dei capelli. Si consiglia di assumere una compressa tutti i giorni, durante il pasto o subito dopo. Per chi avesse delle difficoltà, può dividere la compressa così da facilitarne l’assunzione.

Caramelle Gommose Biotina 5000μg – Vegano e Senza Zucchero – 60 Gummies – Vitamine per Capelli, Biotina, Zinco, Vitamina C

Sotto forma di caramelle gommose, quest’integratore è stato studiato e sviluppato con lo scopo di curare e rendere le unghie e i capelli più sani e forti, ma anche con quello di proteggere, nutrire e riparare la pelle. Ogni confezione dura due mesi e fornisce un supporto di lunga durata. Realizzate con la forma di orsetto, ai fini di un risultato ottimale, si consiglia di assumere un orsetto al giorno, per almeno due mesi.

