Ieri pomeriggio, giovedì 5 dicembre, una coppia di pensionati è stata trovata morta nella loro abitazione in via Ghibli, nel Quartiere del Sole a Cagliari. L’uomo aveva 79 anni, mentre la donna 82.

Marito e moglie trovati morti in casa: le indagini delle forze dell’ordine

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Cagliari San Bartolomeo, supportati dalla Sezione Operativa della compagnia di Cagliari, dopo la segnalazione del ritrovamento dei due cadaveri da parte del figlio, di 44 anni. Stando a quanto riportato da Leggo, le vittime sarebbero Luigi Gulisano, originario della provincia di Catania e agente di commercio in pensione, e Marisa Dessì, cagliaritana.

Secondo le prime indiscrezioni, il sopralluogo dei Carabinieri non avrebbe rilevato segni di effrazione o violenza all’interno dell’abitazione. A tal proposito, il medico legale avrebbe escluso cause violente alla base del decesso al termine dell’ispezione cadaverica. Come riporta l’Unione Sarda, i corpi dei due anziani erano sul pavimento della stanza usata come studio, uno vicino all’altra.

Per fare luce sulle circostanze del decesso, l’abitazione è stata sequestrata in attesa dei risultati dell’autopsia, disposta dall’Autorità Giudiziaria.

Marito e moglie trovati morti in casa: le prime ipotesi

Al momento, tra le ipotesi più plausibili figurano un malore improvviso o un avvelenamento, ma sarà l’autopsia, disposta dall’Autorità Giudiziaria, a fornire chiarimenti definitivi sulle cause del decesso.