Tiziano Bianchi, giornalista e blogger nel settore enologico, e la mamma Lidia sono stati trovati morti nella loro casa a Brentonico, in Trentino. Le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire quanto accaduto. Numerosi i post sui social di chi li conosceva.

Leggi anche: Guerra in Medioriente: raid israeliani su Khan Younis, almeno 71 morti

Tiziano Bianchi e la mamma Lidia trovati morti in casa: sono in corso le indagini

Secondo le prime informazioni, la mamma, ultracentenaria, è stata trovata nel suo letto nella mattinata di oggi, sabato 13 luglio: con ogni probabilità la donna è morta per cause naturali. Tiziano Bianchi, invece, sarebbe stato trovato a terra nel vialetto da un vicino di casa e ogni tentativo di rianimarlo è stato vano: non si esclude che l’uomo possa aver accusato un malore che si è rivelato fatale dopo aver constatato il decesso della madre. Sul posto le forze dell’ordine e la magistratura per ricostruire con esattezza le cause dei due decessi.

Il ricordo sui social dei conoscenti

La notizia ha sconvolto l’intera comunità: il giornalista, di 59 anni, era molto conosciuto nella zona, oltre ad aver collaborato per tanto tempo con il quotidiano l’Adige, è stato anche tra i fondatori di Skywine – Quaderni di Viticultura e di Trentino Wine. Sui social, intanto, le persone che conoscevano madre e figlio li stanno ricordando, sottolineando anche quanto fosse profondo il loro legame: “Si vede che non potevate vivere uno senza l’altro…adesso vi immagino mentre proseguite i vostri battibecchi da un’altra parte. Buon viaggio, ci mancherete“.

Leggi anche: Claudio Gaetani, morto per un malore a Londra: corpo lasciato in strada per 6 ore e derubato da un poliziotto