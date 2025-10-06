Calabria: Casellati, 'congratulazioni Occhiuto, ennesimo successo centrodestra e trionfo FI'

Roma, 6 ott.-(Adnkronos) - "Congratulazioni a Roberto Occhiuto per la vittoria travolgente alle regionali in Calabria. Ho sempre creduto in lui, non solo come politico e amministratore, ma come uomo e servitore dello Stato. È una vittoria che non mi sorprende: l’ennesimo successo d...

Roma, 6 ott.-(Adnkronos) – "Congratulazioni a Roberto Occhiuto per la vittoria travolgente alle regionali in Calabria. Ho sempre creduto in lui, non solo come politico e amministratore, ma come uomo e servitore dello Stato. È una vittoria che non mi sorprende: l’ennesimo successo del centrodestra e un vero trionfo per Forza Italia". Lo scrive su X il ministro per le Riforme istituzionali e la semplificazione normativa Elisabetta Casellati.

"I numeri confermano ancora una volta l’ottimo stato di salute del movimento azzurro: un partito in crescita, attrattivo e sempre più protagonista del futuro del Paese", conclude.