Calabria: Cattaneo, 'Occhiuto premiato per suo modello di governo'

Roma, 6 ott.-(Adnkronos) – "Roberto Occhiuto vince, anzi stravince, e lo fa dicendo no al reddito di cittadinanza e sì a un Sud che vuole correre. Ha scelto di aprirsi al mercato, di innovare, di costruire opportunità vere. Pensate: è la prima volta che un governatore viene riconfermato in Calabria. Non era mai successo. Una grande affermazione di tutto il centrodestra e di Forza Italia in particolare, sempre più protagonista e punto di riferimento per chi crede nel buongoverno e nella responsabilità".

Così in una nota Alessandro Cattaneo, deputato di Forza Italia.