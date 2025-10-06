Home > Flash news > Calabria: Cattaneo, 'Occhiuto premiato per suo modello di governo'

Roma, 6 ott.-(Adnkronos) – "Roberto Occhiuto vince, anzi stravince, e lo fa dicendo no al reddito di cittadinanza e sì a un Sud che vuole correre. Ha scelto di aprirsi al mercato, di innovare, di costruire opportunità vere. Pensate: è la prima volta che un governatore viene riconfermato in Calabria. Non era mai successo. Una grande affermazione di tutto il centrodestra e di Forza Italia in particolare, sempre più protagonista e punto di riferimento per chi crede nel buongoverno e nella responsabilità".

Così in una nota Alessandro Cattaneo, deputato di Forza Italia.