Calabria: Conte, 'basta farsa assistenzialismo, è c.destra che non sa far crescere economia'

Roma, 6 set (Adnkronos) - "E' falsa questa ricostruzione del centrodestra che vuole schiacciarci sull'assistenzialismo. Noi al governo abbiamo adottato misure per la crescita che hanno fatto del Paese un volano. Ci schiacciano sul Reddito di cittadinanza che non è l'asset ...

Roma, 6 set (Adnkronos) – "E' falsa questa ricostruzione del centrodestra che vuole schiacciarci sull'assistenzialismo. Noi al governo abbiamo adottato misure per la crescita che hanno fatto del Paese un volano. Ci schiacciano sul Reddito di cittadinanza che non è l'asset che fa crescere la Calabria ma, fatto quello, il punto è essere incapaci, come questo governo, di far crescere l'economia.

La smettano con questa farsa dell'assistenzialismo". Lo ha detto Giuseppe Conte, a Catanzaro per la campagna elettorale.

"Loro, dopo aver programmato 445 miliardi per spese in armi, hanno fatto cassa sui poveri recuperando dalle nostre misure 1 miliardo e mezzo. E' vergognoso che dopo aver fatto favori a signori delle banche facendoli arricchire, ai signori della guerra e alle impresa, fanno cassa sui poveri", ha spiegato il leader del M5s.