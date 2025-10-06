Calabria: Damiani (FI), 'congratulazioni a Occhiuto, riconosciuto suo impegno per regione'

Roma, 6 ott.-(Adnkronos) - "Nessuna sorpresa per la riconferma di Roberto Occhiuto a governatore della Calabria. Roberto ha lavorato in questi anni con serietà, concretezza e lungimiranza, affrontando con determinazione le tante sfide della regione. I calabresi hanno riconosciuto il valo...

Roma, 6 ott.-(Adnkronos) – "Nessuna sorpresa per la riconferma di Roberto Occhiuto a governatore della Calabria. Roberto ha lavorato in questi anni con serietà, concretezza e lungimiranza, affrontando con determinazione le tante sfide della regione. I calabresi hanno riconosciuto il valore del suo impegno e lo hanno premiato con un voto chiaro e convinto. La Calabria ha bisogno di continuità, di buone politiche e di amministratori capaci di guardare al futuro senza ideologie ma con senso di responsabilità".

Così il senatore di Forza Italia Dario Damiani.

"Roberto Occhiuto ha dimostrato di saperlo fare, con risultati tangibili in termini di sviluppo, infrastrutture e credibilità istituzionale. Un ringraziamento va al nostro segretario nazionale, Antonio Tajani, che con determinazione porta avanti la buona politica su tutto il territorio nazionale, e al coordinatore regionale di Forza Italia, Francesco Cannizzaro, che in Calabria sta guidando il nostro partito con risultati eccellenti. Un grande successo per Forza Italia. A Roberto le mie congratulazioni e l’augurio di buon lavoro", conclude.