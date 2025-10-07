Calabria: De Poli, 'proseguire su questa strada'

Roma, 7 ott. (Adnkronos) - “L’Udc alle elezioni Regionali in Calabria ha raggiunto un risultato importante grazie ad una squadra giovane e completamente rinnovata, contribuendo alla vittoria del presidente Roberto Occhiuto e della coalizione di centrodestra. Siamo convinti che si debba p...

Roma, 7 ott. (Adnkronos) – “L’Udc alle elezioni Regionali in Calabria ha raggiunto un risultato importante grazie ad una squadra giovane e completamente rinnovata, contribuendo alla vittoria del presidente Roberto Occhiuto e della coalizione di centrodestra. Siamo convinti che si debba proseguire su questa strada per rimettere al centro, con la forza della coerenza e della serietà, quei valori e quei principi che fanno parte della nostra storia, e rilanciando nell’agenda politica temi prioritari come la famiglia, il sostegno alle piccole e medie imprese, le politiche sociali”.

Lo afferma il segretario nazionale Udc Antonio De Poli.