Musica, De Felice (Inps): "Festival Garbatella per rafforzare coesione Paese"

(Adnkronos) - "Un progetto importante dal punto di vista culturale perché porta il grande repertorio della musica classica in una zona più popolare. È un paradigma di una visione interclassista dell’Istituto che parla a tutti i cittadini in una logica trasversale, finalizzata a rafforzare la c...

(Adnkronos) – “Un progetto importante dal punto di vista culturale perché porta il grande repertorio della musica classica in una zona più popolare. È un paradigma di una visione interclassista dell’Istituto che parla a tutti i cittadini in una logica trasversale, finalizzata a rafforzare la coesione sociale del paese”. Lo ha dichiarato Diego De Felice, direttore comunicazione dell’Inps (Istituto Nazionale di Previdenza Sociale), a margine della presentazione del festival estivo di musica classica e lirica che si svolgerà a Roma, alla Garbatella, ‘La musica è una cosa meravigliosa’, che si è tenuta presso il Ministero della Cultura.

Nel cuore dell’estate 2026, la musica classica torna ad abitare, dunque, la città come esperienza aperta e condivisa. Il progetto è nato grazie a un’intesa con Inps e con il contributo di Fondazione Roma.

Ed ha ricordato ancora: “La seconda stagione di questo festival di musica classica e lirica si svolgerà presso il nostro Palazzo Mazzoni a Garbatella.

In realtà è il quinto anno di collaborazione tra l’Inps e la Roma Tre Orchestra, composta da giovani dell’Università di Roma Tre”.

—

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)