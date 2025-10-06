Calabria: Ferrante (Fi), 'storica vittoria azzurra, buon lavoro a Occhiuto'

Roma, 6 ott.-(Adnkronos) - "La riconferma di Roberto Occhiuto a presidente della regione Calabria è la dimostrazione che i cittadini continuano a credere nel buon governo rappresentato da Forza Italia e dal centrodestra, mentre bocciano sonoramente il candidato delle sinistre, padre del ...

Roma, 6 ott.-(Adnkronos) – "La riconferma di Roberto Occhiuto a presidente della regione Calabria è la dimostrazione che i cittadini continuano a credere nel buon governo rappresentato da Forza Italia e dal centrodestra, mentre bocciano sonoramente il candidato delle sinistre, padre del reddito di cittadinanza, e il modello fallimentare che rappresenta. È una data storica perché, dopo anni in cui destra e sinistra si sono sempre alternate alla guida della regione, per la prima volta da quando in Calabria c’è l’elezione diretta un presidente viene confermato per un secondo mandato".

Così il deputato di Forza Italia e sottosegretario al Mit Tullio Ferrante.

"Il nostro movimento egregiamente guidato da Francesco Cannizzaro – prosegue – ha presentato ben tre liste, è in assoluto il primo partito in Calabria e ormai stabilmente il secondo nel centrodestra a livello nazionale. Una straordinaria vittoria azzurra frutto dei risultati concreti ottenuti per il territorio da un amministratore capace e appassionato che, in quattro anni, ha fatto più che negli ultimi 40 anni".

"Di fronte al rischio di un’interruzione del percorso di rilancio della regione, grazie al mandato forte e chiaro che gli elettori hanno conferito a Roberto Occhiuto, ora si potrà continuare a lavorare con rinnovata energia, portando avanti una stagione di rinascita del territorio a partire dalla sanità, dal turismo, dalle nuove generazioni e dallo sviluppo infrastrutturale che è la vera chiave della crescita sociale e produttiva del Sud. Buon lavoro al nostro Roberto Occhiuto per i prossimi cinque anni all’insegna della concretezza e del buon governo della Calabria", conclude.