Calabria: Malan, 'vittoria schiacciante conferma buon governo FdI e centrodestra'

Roma, 6 ott.-(Adnkronos) – "Dopo le Marche, anche la Calabria conferma il buon governo di Fratelli d’Italia e del centrodestra. Una vittoria schiacciante su una sinistra cui non hanno giovato la demagogia, le promesse di un nuovo assistenzialismo e la strumentalizzazione della tragedia di Gaza". Lo ha dichiarato ai tg il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Lucio Malan.