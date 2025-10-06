Calabria: Mancini (FdI), 'oggi vincono calabresi che amano il loro territorio'

Roma, 6 ott.-(Adnkronos) - "Oggi hanno vinto i calabresi che amano il loro territorio, bellissimo per quanto complesso, e che proprio per questo hanno scelto con chiarezza di continuare il rinnovamento portato avanti dal presidente Occhiuto. Dopo le Marche anche la Calabria abbraccia la visione...

Roma, 6 ott.-(Adnkronos) – "Oggi hanno vinto i calabresi che amano il loro territorio, bellissimo per quanto complesso, e che proprio per questo hanno scelto con chiarezza di continuare il rinnovamento portato avanti dal presidente Occhiuto. Dopo le Marche anche la Calabria abbraccia la visione del centrodestra, a cui ha confermato il mandato fiduciario per il prossimo quinquennio.

È questo il miglior riconoscimento per il lavoro svolto in questi anni da Occhiuto e dalla sua giunta". Così la senatrice di Fratelli d’Italia, Paola Mancini.

"Le altre son chiacchiere che lasciano il tempo che trovano. Al presidente Occhiuto ed ai nuovi consiglieri regionali calabresi il più caloroso augurio di un lavoro proficuo, consapevoli che non mancheranno i problemi ma altrettanto certi che sarete portatori di buone soluzioni per il riscatto della Calabria che vogliamo", conclude.