Calabria: Mollicone, 'complimenti a Occhiuto, candidatura Tridico non credibile'

Roma, 6 ott.-(Adnkronos) - "Complimenti al presidente Occhiuto per la sua riconferma. Alla falsa propaganda di Tridico e della sinistra così smaccata da essere diventata un meme sui social, i calabresi hanno preferito il pragmatismo, la serietà e il buongoverno del centrodestra. P...

Roma, 6 ott.-(Adnkronos) – "Complimenti al presidente Occhiuto per la sua riconferma. Alla falsa propaganda di Tridico e della sinistra così smaccata da essere diventata un meme sui social, i calabresi hanno preferito il pragmatismo, la serietà e il buongoverno del centrodestra. Per il campo largo è l’undicesima sconfitta: se fosse stata una squadra di calcio, Schlein e Conte sarebbero già stati esonerati da tempo.

In ogni caso, Tridico non avrà bisogno del Reddito di cittadinanza, di cui si è sempre fatto portavoce: lo aspetta, come per Ricci, la sua poltrona al Parlamento europeo di Bruxelles". Così il deputato di Fratelli d’Italia Federico Mollicone.