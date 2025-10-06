Calabria: Perego, 'vittoria Occhiuto conferma buon governo centrodestra'

Roma, 6 ott.-(Adnkronos) - "Congratulazioni Roberto. Questa vittoria rafforza la fiducia reciproca tra Occhiuto e i calabresi e dimostra come la buona amministrazione del centrodestra abbia saputo mettere i cittadini al centro, offrendo visione e risposte concrete. Auguri di buon lavoro a Occhi...

Roma, 6 ott.-(Adnkronos) – "Congratulazioni Roberto. Questa vittoria rafforza la fiducia reciproca tra Occhiuto e i calabresi e dimostra come la buona amministrazione del centrodestra abbia saputo mettere i cittadini al centro, offrendo visione e risposte concrete. Auguri di buon lavoro a Occhiuto e a tutta la sua squadra". Così il sottosegretario alla Difesa, Matteo Perego di Cremnago.