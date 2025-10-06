Calabria: Pichetto, 'auguri a Occhiuto, elettori premiano grande lavoro svolto'

Roma, 6 ott.-(Adnkronos) - "Roberto Occhiuto ha fatto un grande lavoro in Calabria, e oggi gli elettori gliene danno ampiamente merito, confermandolo alla guida della regione. Una bella soddisfazione per Forza Italia, che esprime il presidente e contribuisce alla sua affermazione con un risulta...

Roma, 6 ott.-(Adnkronos) – "Roberto Occhiuto ha fatto un grande lavoro in Calabria, e oggi gli elettori gliene danno ampiamente merito, confermandolo alla guida della regione. Una bella soddisfazione per Forza Italia, che esprime il presidente e contribuisce alla sua affermazione con un risultato importante". Così Gilberto Pichetto, Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ed esponente di Forza Italia.

"Vince la politica concreta, vicina alle persone, non costruita su promesse irrealizzabili. A Occhiuto rivolgo i miei più sinceri auguri di buon lavoro, in modo particolare sui dossier ambientali ed energetici che riguardano da vicino la Calabria", conclude.