Calabria: Ronzulli, 'referendum su Occhiuto si conclude con vittoria schiacciante'

Roma, 6 ott.-(Adnkronos) - "Grazie al grande lavoro del presidente Occhiuto, della sua squadra, di tutti i candidati e di coloro che hanno lavorato sul territorio, i calabresi hanno scelto la loro guida per i prossimi cinque anni. Questo referendum sul presidente Occhiuto, su Forza Italia e su ...

Roma, 6 ott.-(Adnkronos) – "Grazie al grande lavoro del presidente Occhiuto, della sua squadra, di tutti i candidati e di coloro che hanno lavorato sul territorio, i calabresi hanno scelto la loro guida per i prossimi cinque anni. Questo referendum sul presidente Occhiuto, su Forza Italia e su tutto il centrodestra sì è concluso con una vittoria schiacciante.

Non possiamo che essere assolutamente soddisfatti". Così la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato Licia Ronzulli a Rainews24.

"Roberto Occhiuto ha sempre continuato a lavorare e anche nella telefonata con Tridico ha dimostrato ancora una volta grande maturità chiedendogli di contribuire al bene della Calabria. Questo significa avere a cuore la propria regione e i cittadini", conclude.