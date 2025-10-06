Calabria: Rosso (FI), 'per Occhiuto straordinaria riconferma a guida regione'

Roma, 6 ott.-(Adnkronos) - "Congratulazioni a Roberto Occhiuto per la sua straordinaria riconferma alla guida della regione Calabria. Il risultato, netto e ampio, ottenuto alle urne è la testimonianza più chiara del lavoro serio, concreto e innovativo portato avanti in questi anni...

Roma, 6 ott.-(Adnkronos) – "Congratulazioni a Roberto Occhiuto per la sua straordinaria riconferma alla guida della regione Calabria. Il risultato, netto e ampio, ottenuto alle urne è la testimonianza più chiara del lavoro serio, concreto e innovativo portato avanti in questi anni. I calabresi hanno premiato una visione di buon governo, fatta di responsabilità, efficienza e capacità di tradurre le promesse in fatti".

Così il senatore e vice capogruppo di Forza Italia a Palazzo Madama, Roberto Rosso.

"Un ringraziamento va al nostro segretario nazionale Antonio Tajani, che sta lavorando senza sosta affinché Forza Italia sia sempre più radicata sul territorio e vincente, e al segretario regionale Francesco Cannizzaro, che ha condotto questa campagna elettorale con la passione e la competenza che lo contraddistinguono", conclude.