Calabria: S. Craxi, 'premiata capacità buongoverno Occhiuto e Fi'

Roma, 6 ott.-(Adnkronos) – "L’esito annunciato del voto regionale in Calabria conferma la capacità di buongoverno di Roberto Occhiuto e di una maggioranza regionale, saldamente guidata da Forza Italia, capace di interpretare le istanze di cambiamento di una regione che sta colmando i gap con il resto del territorio nazionale ed europeo. Roberto aveva chiesto ai calabresi di pronunciarsi, è ricorso agli strumenti sovrani della democrazia per non vanificare il lavoro fatto ed evitare il logoramento, il pantano, la paralisi amministrativa.

La risposta è chiara e inequivocabile. I calabresi hanno compreso le ragioni di una scelta che poteva apparire avventata, provocatoria, un atto di sfida, solo agli occhi di coloro che non conoscevano o preferivano non vedere i risultati di quattro anni di governo regionale, forieri di risultati concreti e, ancor più, di un cambio di percezione radicale della Calabria in tutti i contesti e livelli". Così Stefania Craxi, senatrice di Forza Italia.

"La propaganda della sinistra, le retoriche e le promesse da campagna elettorale mosse da una cultura anti-sviluppista che occhieggiava all’assistenzialismo becero, nemico della crescita e del riscatto sociale prima ancora che economico-commerciale della Calabria non poteva attecchire. Il campo largo è un campo arido che non produce frutti. E il risultato calabrese conferma la deriva massimalista e radicale, senza risultati, del Pd, e la mortificazione di ogni istanza pseudo-riformista lì presente. I dati, inoltre, dimostrano come l’unica casa moderata e riformista esistente, possibile, è Forza Italia, che da questa ulteriore prova esce ancora una volta rafforzata. A Roberto, a tutti i calabresi, un abbraccio e gli auguri di buon lavoro. La sfida continua", conclude.