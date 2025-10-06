Calabria: Squeri (FI), 'Occhiuto ha saputo dare risposte concrete a cittadini'

Roma, 6 ott.-(Adnkronos) - "La riconferma di Roberto Occhiuto alla guida della Calabria rappresenta un successo straordinario per Forza Italia, per cui si profila un grandissimo risultato elettorale, e per tutti coloro che credono nei valori del buongoverno. Occhiuto ha saputo interpretare al m...

Roma, 6 ott.-(Adnkronos) – "La riconferma di Roberto Occhiuto alla guida della Calabria rappresenta un successo straordinario per Forza Italia, per cui si profila un grandissimo risultato elettorale, e per tutti coloro che credono nei valori del buongoverno. Occhiuto ha saputo interpretare al meglio le esigenze della sua terra e dare risposte concrete ai cittadini".

Così il deputato di Forza Italia Luca Squeri.

"Insieme ad Antonio Tajani, a Francesco Cannizzaro e a tutti i militanti che si sono impegnati in questi anni nel radicamento del nostro partito, abbiamo scritto un’altra importante pagina nella storia del nostro movimento. Ora avanti, sulla strada del fare per i calabresi e gli italiani", conclude.