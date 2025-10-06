Roma, 6 ott.-(Adnkronos) – "Congratulazioni di cuore a Roberto Occhiuto per la straordinaria e larga vittoria. Vince la Calabria del buon governo. Buon lavoro Presidente". Lo scrive su X Maria Tripodi, sottosegretario agli Esteri.
Calabria: Tripodi, 'congratulazioni a Occhiuto per straordinaria vittoria'
