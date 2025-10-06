Calabria: Versace, 'complimenti a Occhiuto, Noi moderati ottimo risultato'

Roma, 6 ott.-(Adnkronos) - "Complimenti a Roberto Occhiuto, confermato presidente della Calabria. Una riconferma giusta e meritata, frutto del buon governo svolto in questi ultimi quattro anni. Anni in cui la Calabria ha cambiato passo, ha rialzato la testa ed è tornata ad essere protago...

Roma, 6 ott.-(Adnkronos) – "Complimenti a Roberto Occhiuto, confermato presidente della Calabria. Una riconferma giusta e meritata, frutto del buon governo svolto in questi ultimi quattro anni. Anni in cui la Calabria ha cambiato passo, ha rialzato la testa ed è tornata ad essere protagonista. Sono contenta di aver dato il mio contributo in questa campagna elettorale, percorrendo in lungo e in largo la regione, non solo a sostegno dell’amico Roberto, ma soprattutto di Noi Moderati".

Così Giusy Versace, senatrice di Noi Moderati.

"Grazie al lavoro fatto da Maurizio Lupi, dalla squadra di Pino Galati e da tutti i candidati, Noi Moderati ha raggiunto in Calabria un ottimo risultato, radicandosi ancora di più sul territorio. Dopo anni di stallo, i calabresi hanno scelto di continuare a correre. Con Occhiuto, con il centrodestra unito. Anch’io ho la Calabria nel cuore, i calabresi meritano un futuro migliore, a partire dai più giovani che ora possono finalmente scegliere di realizzare i loro sogni anche nella loro terra", conclude.