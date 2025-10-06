Roma, 6 ott.-(Adnkronos) – "Complimenti vivissimi a Roberto Occhiuto, confermato presidente della Calabria. Una vittoria che dai dati che emergono appare nettissima e che spazza via ogni possibile polemica e che rafforza il buongoverno di Occhiuto, di Forza Italia e di tutto il centrodestra in regione". Così il senatore di Forza Italia Pierantonio Zanettin.
Calabria: Zanettin (FI), 'complimenti a Occhiuto per vittoria nettissima'
