Calcio: domani presentazione 'Match del Cuore', incasso per l'associazione 'il mondo di Lalla'

Roma, 12 feb. - (Adnkronos) - Il Match del Cuore, con il Patrocinio del Comune di Roma, si svolgerà sabato 17 febbraio 2024 con inizio alle 10:30 presso lo Stadio delle Tre Fontane, a Roma EUR in via delle Tre Fontane, 5. Il Match del Cuore è un torneo quadrangolare di calcio di benefi...

Roma, 12 feb. – (Adnkronos) – Il Match del Cuore, con il Patrocinio del Comune di Roma, si svolgerà sabato 17 febbraio 2024 con inizio alle 10:30 presso lo Stadio delle Tre Fontane, a Roma EUR in via delle Tre Fontane, 5. Il Match del Cuore è un torneo quadrangolare di calcio di beneficenza, che vedrà in campo la N.I.C.O. Nazionale Italiana Campioni Olimpici, la Nazionale Calcio Attori 1971, la Rappresentativa dei Gruppi Sportivi Fiamme Gialle della Guardia di Finanza e la Nazionale Italiana Diplomatici, iniziativa in partnership con la FIDAS del Lazio. Il Match del cuore si gioca per “Il Mondo di Lalla” l’associazione alla quale verrà devoluto tutto il ricavato dalla vendita dei biglietti.

La collaborazione con le federate FIDAS del Lazio nasce dalla sottoscrizione di un protocollo di intesa tra FIDAS nazionale e la Nazionale Calcio Attori 1971 e dalla partecipazione attiva di molti attori, atleti, militari e diplomatici nella donazione del sangue e nel sostegno di questo messaggio. Dopo le partite di beneficenza giocate a Matera e Udine quest’anno saranno i donatori FIDAS del Lazio a scendere sugli spalti per sostenere il progetto di “Il mondo di Lalla” e per promuovere l’importanza del “dono” del sangue. “Il mondo di Lalla” nasce dall’avvocato Michele Trematerra di Napoli e dall’avvocato Valentina Irene Poggi, sua moglie, di Roma, dopo la perdita della loro figlioletta Lavinia “Lalla” di sette anni, schiacciata il 27 agosto 2022 da una statua di marmo durante una vacanza a Monaco di Baviera. Di questa tragedia parlarono tutti i maggiori telegiornali ed i quotidiani nazionali ed internazionali.

Dopo la morte di Lavinia, Valentina Irene Poggi e Michele Trematerra decisero di “Resistere” avviando un progetto nel villaggio di Gumbi nel distretto di Tyolo in Malawi. “Non si può dare un senso alle tragedie, ma con coraggio si può cercare di far nascere da questi eventi tragici storie di Amore e di Speranza. “Per volontà dei genitori, infatti, in una delle zone più povere del Malawi è nato e si svilupperà “Il mondo di Lalla”; dove non arrivano strade, luce, cibo o farmaci, al centro di vari villaggi carenti di strutture didattiche e sanitarie, è nato un complesso dove nei prossimi anni i bambini potranno crescere, avere cibo e cure.

“Il mondo di Lalla” è iniziato con la costruzione di una scuola per cinquanta bambini, una mensa, un presidio medico, un pozzo con un serbatoio, un orto, un allevamento e di un centro sportivo. Dopo aver incontrato il nonno materno ed i genitori di Lalla un anno fa, decidemmo di aiutare questo progetto. Avevamo in animo di organizzare una partita di beneficenza fra la N.I.C.O. la Nazionale Attori 1971, la squadra delle Fiamme Gialle e la Nazionale Italiana Diplomatici. Questa ci è sembrata l’occasione più giusta. Soprattutto ricordando quello che compiono tanti diplomatici italiani nei Paesi africani, come il compianto Ambasciatore Luca Attanasio. Queste sono state le motivazioni generali.

Una buona parte di quel progetto è stata compiuta, ora si tratta di completarlo e mantenere in vita tutto questo. Il costo mensile del mantenimento, servendo quotidianamente la colazione ed il pranzo ai cinquanta bambini, tenendo le lezioni di inglese e pagando i custodi, i giardinieri, le maestre ecc. ammonta a mille e duecento euro. I bambini che vorranno continuare a studiare ed arrivare fino all’università saranno aiutati fino al conseguimento della laurea con “Il mondo di Lalla.” Giochiamo partite di beneficenza e partecipiamo ad eventi di solidarietà da tanti anni, ma dopo l’incontro con i genitori di Lalla ci sono rimaste impresse nel cuore queste parole che ci hanno motivato ancora di più: “Resistiamo all’affondamento, all’indifferenza, alle virtù negative della nostra epoca. Sporchiamoci le mani con la solidarietà”.

La Conferenza stampa si terrà nella sala Di Liegro di Palazzo Valentini dalle 14:50 di martedì 13 febbraio e sarà moderata dalla giornalista Irene Taurino. Ore 15.00 Saluti Istituzionali: On. Fabrizio Santori Consigliere di Roma Capitale, Segretario dell’Assemblea Capitolina. Ore 15.10 Italo Lapenna. Presidente NI.C.O. Nazionale Italiana Calcio Olimpionici. Ore 15.20 Domenico Fortunato Presidente Nazionale Calcio Attori 1971