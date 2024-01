Calcio: Pioli, 'guardie e ladri? A me piaceva nascondino'

Roma, 19 gen. - (Adnkronos) - Si è parlato di guardie e ladri, cacciatori e lepri? A me piaceva molto giocare a nascondino da piccolo e poi fare tana libera tutti...". E' la battuta dell'allenatore del Milan, Stefano Pioli, in conferenza stampa alla vigilia della trasferta di U...

Roma, 19 gen. – (Adnkronos) – Si è parlato di guardie e ladri, cacciatori e lepri? A me piaceva molto giocare a nascondino da piccolo e poi fare tana libera tutti…". E' la battuta dell'allenatore del Milan, Stefano Pioli, in conferenza stampa alla vigilia della trasferta di Udine, in merito alla recenti parole del tecnico della Juventus Massimiliano Allegri in replica a quelle dell'ad dell'Inter Beppe Marotta.