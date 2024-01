Calcio: Pioli, 'Leao determinante per il nostro attacco anche quando non è incisivo'

Calcio: Pioli, 'Leao determinante per il nostro attacco anche quando non...

Milano, 19 gen. – (Adnkronos) – "Leao non tira più in porta? C'è un problema di precisione, i tentativi ci sono stati. Siamo il secondo miglior attacco, Leao è molto importante, anche quando non è incisivo lui ci crea spazi e ci porta via avversari". Così l'allenatore del Milan, Stefano Pioli, in conferenza stampa alla vigilia della trasferta di Udine. "Abbiamo cambiato modo di attaccare, gestiamo più la palla, abbiamo più controllo della partita e questo fa sì che ci siano meno spazi e meno ripartenze, quindi sta a Rafa trovare spazi diversi con le difese basse e con movimenti più accentuati ma è determinante per la nostra fase offensiva", aggiunge il tecnico rossonero.