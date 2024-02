Calcio: Pioli, 'Maignan? Campioni come lui o vincono o imparano, ne uscirà migliore di prima'

Milano, 10 feb. - (Adnkronos) - "Il momento di Mike Maignan dopo i fatti di Udine? A noi come gruppo di lavoro non interessano le critiche, siamo autocritici e severi con noi stessi. Io sento di poter dire che le persone e i campioni come Maignan non perdono mai, o vincono o imparano. Lui uscir...

Milano, 10 feb. – (Adnkronos) – "Il momento di Mike Maignan dopo i fatti di Udine? A noi come gruppo di lavoro non interessano le critiche, siamo autocritici e severi con noi stessi. Io sento di poter dire che le persone e i campioni come Maignan non perdono mai, o vincono o imparano. Lui uscirà da questo periodo migliore di prima". Così l'allenatore del Milan Stefano Pioli in conferenza stampa alla vigilia del match del 'Meazza' con il Napoli.