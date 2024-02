Calcio: Pioli, 'Rennes squadra con qualità, da affrontare con grande cura'

Milano, 14 feb. (Adnkronos) - "Il Rennes? Le partite a livello europeo sono sempre difficili. Abbiamo avuto tanto tempo per studiarli. Una squadra messa bene in campo, veloce, verticale, con qualità. Una squadra da affrontare con grande cura". Lo ha detto il tecnico del Milan, Stefa...

Milano, 14 feb. (Adnkronos) – "Il Rennes? Le partite a livello europeo sono sempre difficili. Abbiamo avuto tanto tempo per studiarli. Una squadra messa bene in campo, veloce, verticale, con qualità. Una squadra da affrontare con grande cura". Lo ha detto il tecnico del Milan, Stefano Pioli nella conferenza stampa della vigilia della sfida di Europa League con i francesi del Rennes. "L'Europa League è una competizione molto importante. La Champions League è ovviamente un gradino sopra. Se guardiamo a chi partecipa non c'è solo il Bayer Leverkusen, c'è anche il Liverpool e altre squadre importanti. Il fatto che il Milan non abbia mai vinto l'Europa League è una motivazione in più, anche se non possiamo guardare così avanti. Noi arriviamo bene, ci arrivano anche loro. La partita di domani è già importante".

I rossoneri comunque ambiscono a conquistare questa Coppa. "Cosa rimane della fase a gironi di Champions League? Di quella sera a Newcastle rimane sicuramente la delusione di essere usciti dalla Champions. Ma poi dopo non potevamo non avere un obiettivo, dovevamo mettere tutte le nostre motivazioni su questa competizioni. Veniamo da quattro anni dove all'inizio molti di noi erano debuttanti in Europa. Adesso invece il percorso lo abbiamo fatto. Nelle competizioni europee devi essere al top in quella serata lì. Il campionato lo fa bene o lo vince chi è il più continuo, in Europa in quella partita lì devi essere performante al massimo ed è quello che vogliamo cercare di fare domani sera", ha aggiunto Pioli.