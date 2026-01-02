Calcio: Roborock partner del Real Madrid

Roma, 2 gen. (Adnkronos) - Roborock, leader globale nella robotica domestica progettata per semplificare la vita quotidiana, ha annunciato oggi una partnership strategica globale con con le prime squadre maschile e femminile del Real Madrid Football Club, ampiamente considerato uno dei più gr...

Roma, 2 gen. (Adnkronos) – Roborock, leader globale nella robotica domestica progettata per semplificare la vita quotidiana, ha annunciato oggi una partnership strategica globale con con le prime squadre maschile e femminile del Real Madrid Football Club, ampiamente considerato uno dei più grandi club calcistici della storia. Con il motto “The Greatest Meeting The Greatest”, entrambi i brand iniziano un viaggio pluriennale che parte da un’esperienza congiunta al Consumer Electronics Show (CES) 2026, che si terrà dal 6 al 9 gennaio a Las Vegas.

Durante la fiera, consumatori e business partner potranno interagire con esposizioni innovative dedicate a entrambi i marchi. Con questo accordo, Roborock diventa il partner globale ufficiale del Real Madrid nella categoria aspirazione. L’accordo, siglato a Madrid fra il Presidente di Roborock, Mr Quan, e il Direttore delle Relazioni Istituzionali del Real Madrid, Mr Emilio Butragueño, risponde a una profonda affinità tra i valori di entrambe le organizzazioni, che hanno raggiunto nella storia performance eccezionali con l’innovazione quale denominatore comune.

Nata 11 anni fa, Roborock è stata nominata nel 2024 dalla società di ricerca IDC come il marchio numero 1 al mondo per vendite nel settore degli aspirapolvere robot (1). Roborock è nata portando sul mercato innovazioni che hanno migliorato drasticamente le prestazioni della categoria. L'azienda è ampiamente nota per aver accelerato l'adozione dei robot aspirapolvere in tutto il mondo grazie alla sua tecnologia pionieristica Laser Distance Sensor (LDS), che permette ai dispositivi di navigare in modo intelligente all'interno della casa. Roborock ha continuato a investire nell'innovazione ed è ora pienamente impegnata nel rilascio di robotica basata sull'intelligenza artificiale (AI) per ridurre l'intervento umano nel processo di pulizia. Uno dei suoi ultimi sviluppi, il Roborock Saros Z70, è l'unico robot aspirapolvere al mondo disponibile in commercio dotato di un braccio robotico assistito dall'AI, che gli utenti possono personalizzare per aiutare a raccogliere piccoli ostacoli dal pavimento, come calzini e fogli di carta.

Il Presidente di Roborock, Mr Quan Gang, ha commentato: “In Roborock crediamo che la vera innovazione sia funzionale a dare più tempo libero alle persone e rendere ogni giorno più smart e significativo. Come leader globale nello smart cleaning, siamo orgogliosi di questa partnership con Real Madrid – un club che rappresenta i più alti standard di eccellenza, precisione e incessante ricerca di grandezza. Sia Roborock che il Real Madrid sono costruiti dalle proprie comunità – guidate da milioni di utenti e fan che ci ispirano costantemente ad alzare l’asticella. Attraverso questa partnership, miriamo a dare vita al 'Real Smart Cleaning' per i consumatori di tutto il mondo, creando case più intelligenti, una vita più semplice ed esperienze che connettano le persone alla grandezza, sia sul campo che a casa".

Allo stesso modo, il Real Madrid ha, secondo diversi parametri, la prestazione più straordinaria come club calcistico e ha giocato un ruolo importante nella storia dello sport stesso, coltivando una cultura vincente basata sul talento e raggiungendo un forte entusiasmo tra i fan che trascende i confini nazionali. Il Real Madrid è il club calcistico mondiale con il maggior numero di successi. Detenendo 15 titoli di Champions League, 36 titoli di La Liga e 20 titoli di Copa del Rey, la FIFA ha anche riconosciuto il Real Madrid come il miglior club del XX secolo, un onore che nessun altro club ha ricevuto.

Emilio Butragueño, Direttore delle Relazioni Istituzionali del Real Madrid, spiega: "Collaborare con aziende di alto livello ci aiuta a crescere come club. Condividiamo con loro valori fondamentali come la ricerca dell'eccellenza, la leadership e la costante ambizione a migliorare. Siamo molto soddisfatti poiché siamo certi che questo segna l'inizio di una relazione altamente gratificante e duratura". Guardando al futuro, Roborock otterrà una presenza di rilievo del marchio durante le partite in casa del Real Madrid presso l'iconico stadio Bernabéu, raggiungendo centinaia di milioni di fan in tutto il mondo.

La partnership darà risalto alle innovazioni di pulizia intelligente di Roborock attraverso l'esposizione nello stadio, attraverso campagne e tramite uno storytelling guidato dai giocatori che traduca il significato di "Real Smart Cleaning" dal campo alla casa. Entrambi i marchi collaboreranno anche su esperienze globali per i fan e attivazioni immersive, lavorando al contempo insieme alla Fondazione Real Madrid per aiutare a creare ambienti più puliti, sicuri e solidali per bambini e famiglie. Mentre l'intelligenza artificiale continua a trasformare la vita quotidiana, Roborock rimane impegnata a far progredire la robotica intelligente e l'automazione domestica, consentendo ai consumatori di godere di uno stile di vita più libero e senza sforzo mentre Roborock si occupa della pulizia.