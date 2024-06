Caldo in casa: come prepararsi alle alte temperature

Il caldo in casa si tollera con rimedi come un buon termoventilatore che dà refrigerio all'ambiente.

L’estate che sta per cominciare porta alte temperature dal nord al sud d’Italia. Per prepararsi e riuscire a tollerare il caldo in casa qui forniamo una serie di consigli e accortezze da seguire per risollevarsi dall’afa e avere un po’ di refrigerio.

Sebbene l’estate non sia ancora iniziata, i meteorologi sono quasi certi che l’estate 2024 sarà contraddistinta da molto calore e afa eccessiva. Alcune regioni del sud stanno già vivendo giornate da bollino rosso con temperature che toccano i 35° rischiando di arrivare quasi a 40 nei territori della Sicilia e della Sardegna.

Come al solito, ogni anno si presenta il problema di come affrontare queste temperature e anche il caldo in casa che rischia davvero di essere disturbante e asfissiante. In casa poi le temperature possono toccare cifre importanti e i soggetti fragili come bambini e anziani risultano essere a maggiore rischio di controllo e di attenzione.

In questo periodo, con l’approssimarsi della stagione estiva, si tende poi a trovare vari accorgimenti e metodi per cercare di tollerare queste temperature che questa estate rischiano di superare il limite consentito per quanto riguarda il caldo e l’afa. È già stata anche diramato un protocollo in modo da proteggersi dal caldo sia dentro che fuori casa.

Dal momento che l’afa eccessiva e l’esposizione al sole possono avere un impatto sulla propria salute, bisogna cercare di mitigare al meglio in modo da trovare dei metodi che permettono di non avere troppo caldo in casa. Sono accorgimenti che sicuramente risultano utili per affrontare le prossime ondate di calore che sopraggiungeranno.

Prima di tutto, bisogna cercare di evitare l’esposizione diretta al sole nelle ore maggiormente calde, quindi tra le 11 e le 18 schermando le finestre e le persiane. L’uso di tende oscuranti può sicuramente aiutare a bloccare il passaggio di luce così come il consumo di molta acqua per idratarsi. Si consiglia il consumo di acqua non gelida per evitare problemi di salute.

Consumare prodotti freschi come frutta quale anguria sicuramente aiuta a combattere gli effetti del caldo in casa. gli indumenti di cotone o di lino sono adatti quando il caldo diventa particolarmente insopportabile. In casa poi si consiglia id armarsi di un buon termoventilatore come Thermo Air per difendersi dagli attacchi di caldo.

Caldo in casa. miglior termoventilatore

Per combattere l’afa ma anche il caldo in casa dando un po’ di refrigerio, si consiglia l’acquisto di un termoventilatore. In commercio sono diversi i modelli ma Thermo Air si rivela il dispositivo migliore. Un termoventilatore dall’aspetto pratico, elegante ma anche al tempo stesso poco ingombrante.

Non ingombra e occupa poco spazio dando refrigerio e sollievo dall’afa in estate e calore in inverno. Un ventilatore più riscaldatore che si avvale della tecnologica Ptc Element ed è fornito di una serie di funzioni. Infatti si compone di telecomando da usare anche in remoto e di un pannello touch screen.

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Un dispositivo dotato dell’impostazione Solo ventola in grado di dare refrigerio a ogni ambiente: dalla casa agli uffici ai bar sino alle aree di accoglienza. Con il telecomando in dotazione è possibile impostare la temperatura nel modo che si desidera. Un termoventilatore da appendere o appoggiare su qualsiasi superficie piana.

il timer ha una durata di 6 ore e con il click si può passare da una temperatura più fredda a un’altra calda e viceversa.

Questo termoventilatore si trova sul sito ufficiale del prodotto compilando il modulo con le proprie generalità per ottenere una promozione di una confezione a 89.99€ invece di 14.99. Per il pagamento ci si affida al contrassegno, quindi ai contanti al corriere direttamente alla consegna.

