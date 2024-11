Il comune di Calgary annuncia un aumento contenuto delle tasse per il 2025, garantendo investimenti in aree prioritarie.

Un aumento contenuto per i proprietari di casa

Il comune di Calgary ha recentemente annunciato che non ci sarà un ulteriore aumento delle tasse sulla proprietà per il prossimo anno. Questo è un sollievo per i cittadini, poiché l’amministrazione comunale ha trovato modi per mantenere l’aumento al 3,6%. Per un proprietario di una tipica abitazione residenziale, valutata a 700.000 dollari, ciò si traduce in un incremento di soli 8,37 dollari, portando l’importo totale delle tasse municipali a 2.665 dollari all’anno.

Aumenti marginali per i servizi

Oltre alle tasse sulla proprietà, i cittadini dovranno affrontare un incremento di 5,09 dollari al mese per le spese relative a acqua, rifiuti e riciclaggio, basato su un consumo medio di acqua. Per i proprietari di condomini, la situazione è simile: quelli con un valore di 360.000 dollari pagheranno in media 1.370 dollari di tasse nel 2025. È interessante notare che le tasse su alcuni edifici per uffici nel centro città diminuiranno dell’1,6%, mentre le tasse su altre proprietà non residenziali subiranno un aumento compreso tra lo 0,2% e il 3,1%.

Un compromesso tra amministrazione e consiglio comunale

In settembre, l’amministrazione comunale aveva proposto un aumento del 4,5%, ma questo ha suscitato preoccupazioni tra i membri del consiglio che preferivano mantenere l’aumento al 3,6%. Tuttavia, il Chief Financial Officer ad interim, Les Tochor, ha dichiarato che l’amministrazione è riuscita a identificare ulteriori entrate da investimenti, consentendo così di limitare l’aumento delle tasse a una percentuale inferiore. Questo approccio ha permesso di mantenere un equilibrio tra le esigenze fiscali e le aspettative dei cittadini.

Investimenti nelle aree prioritarie

Il comune ha anche sottolineato che le modifiche apportate al bilancio consentiranno di investire maggiormente in quattro aree prioritarie identificate dai cittadini: infrastrutture, abitazioni, sicurezza pubblica e trasporti. L’amministrazione ha affermato che i cittadini di Calgary hanno chiarito quali sono le loro priorità e che l’obiettivo è rispondere a queste esigenze. Nonostante l’aumento, Calgary continua a vantare tasse sulla proprietà inferiori rispetto ad altre grandi città canadesi come Edmonton, Toronto e Vancouver.

Informazioni aggiuntive sul bilancio 2025

Per ulteriori dettagli sulle modifiche al bilancio del 2025, i cittadini possono consultare il sito web del comune di Calgary, dove sono disponibili informazioni aggiornate e dettagliate. Questo approccio trasparente mira a mantenere i cittadini informati e coinvolti nelle decisioni che riguardano la loro comunità.