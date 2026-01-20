**Camera: Bergamini e Pierro del gruppo Misto aderiscono a Forza Italia'**

Roma, 20 gen. (Adnkronos) - I deputati del Misto, Davide Bergamini e Attilio Pierro, sono entrati a far parte del gruppo di Forza Italia a Montecitorio. Lo ha annunciato in aula la presidente di turno, Anna Ascani. ...