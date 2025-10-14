Camera: ok a ddl per revisione servizi per cittadini e imprese all'estero

Roma, 14 ott. (Adnkronos) - Con 144 voti favorevoli e 87 contrari, l'aula della Camera ha approvato il disegno di legge sulle disposizioni per la revisione dei servizi per i cittadini e le imprese all'estero. Il provvedimento passa al Senato. ...