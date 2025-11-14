Home > Flash news > Campania: Bergamini (FI), 'noi asse portante coalizione, Sinistra unita ...

Campania: Bergamini (FI), 'noi asse portante coalizione, Sinistra unita solo da pallottoliere'

default featured image 3 1200x900

Roma, 14 nov. (Adnkronos) - “In Campania ce la giocheremo fino in fondo e sono ottimista. Da un lato c'è l'insussistenza di una sinistra messa insieme con il pallottoliere. Dall'altra parte ci siamo noi, una coalizione che esprime da trent'anni un progetto di buongov...

di Pubblicato il

Roma, 14 nov. (Adnkronos) – “In Campania ce la giocheremo fino in fondo e sono ottimista. Da un lato c'è l'insussistenza di una sinistra messa insieme con il pallottoliere. Dall'altra parte ci siamo noi, una coalizione che esprime da trent'anni un progetto di buongoverno a qualsiasi livello territoriale e di cui Forza Italia è e continuerà a essere l'asse portante.

Nel centrodestra siamo la realtà stabilizzante e rassicurante, che respinge le esasperazioni. Oggi questa postura è di nuovo attrattiva e gli elettori ce lo stanno dimostrando". Così Deborah Bergamini, deputata e vicesegretaria nazionale di Forza Italia, in un’intervista a Il Riformista.