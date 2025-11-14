Campania: Bergamini (FI), 'noi asse portante coalizione, Sinistra unita solo da pallottoliere'

Roma, 14 nov. (Adnkronos) - “In Campania ce la giocheremo fino in fondo e sono ottimista. Da un lato c'è l'insussistenza di una sinistra messa insieme con il pallottoliere. Dall'altra parte ci siamo noi, una coalizione che esprime da trent'anni un progetto di buongov...

Roma, 14 nov. (Adnkronos) – “In Campania ce la giocheremo fino in fondo e sono ottimista. Da un lato c'è l'insussistenza di una sinistra messa insieme con il pallottoliere. Dall'altra parte ci siamo noi, una coalizione che esprime da trent'anni un progetto di buongoverno a qualsiasi livello territoriale e di cui Forza Italia è e continuerà a essere l'asse portante.

Nel centrodestra siamo la realtà stabilizzante e rassicurante, che respinge le esasperazioni. Oggi questa postura è di nuovo attrattiva e gli elettori ce lo stanno dimostrando". Così Deborah Bergamini, deputata e vicesegretaria nazionale di Forza Italia, in un’intervista a Il Riformista.