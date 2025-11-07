Campania: Vietri (FdI), 'chiarezza su ormeggi abusivi a Nisida'

Roma, 7 nov. (Adnkronos) – “L'interrogazione presentata dal senatore Sergio Rastrelli getta ombre su chi oggi si candida a guidare la Campania. Se dovesse risultare vero che anche il candidato del centrosinistra Roberto Fico abbia ormeggiato la propria imbarcazione abusivamente nell’area militare di Nisida, saremmo di fronte a un fatto moralmente grave". Così in una nota il deputato campano di Fratelli d’Italia Imma Vietri.

“Mi auguro che le autorità competenti facciano piena luce su quanto accaduto e che venga accertata ogni eventuale responsabilità. La legalità non può essere un principio da invocare solo quando conviene: chi ambisce a governare una regione deve essere il primo a dare l’esempio, rispettando le regole e le istituzioni dello Stato. L’area di Nisida è un sito di rilevanza strategica per la Marina e l’Aeronautica Militare e merita il massimo rispetto”, conclude.