"Campioni per la Salute", al Cavalieri Hilton il Gala Dinner & Awards

Roma, 5 dic. (Adnkronos) – Serata all’insegna dello sport e della salute il 6 dicembre, alle 19:30, all’Hotel Cavalieri Hilton di Roma. Il Gala Dinner & Awards del progetto 'Campioni per la Salute', promosso e organizzato da Lorena Management e Summeet, sarà un evento che riunirà un parterre di ospiti di eccezione, tra i quali esponenti delle istituzioni, del mondo sportivo, del sociale e dello spettacolo. La serata sarà presentata dalla giornalista e conduttrice Rai Eleonora Daniele e vedrà, tra gli altri, anche la partecipazione del ministro della Salute Orazio Schillaci, del ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, dell'assessore ai Grandi eventi di Roma Capitale Alessandro Onorato, del presidente dell'Anci Gaetano Manfredi e del viceministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Maria Teresa Bellucci.

Tra i momenti salienti della serata, la presentazione del progetto 'Campioni Sport Village' che promuove uno stile di vita sano stimolante per persone di tutte le età e abilità con grande attenzione alla salute fisica e mentale, favorendo al contempo la socializzazione e il benessere della comunità. Un’iniziativa volta ad offrire un futuro ai giovani attraverso il potere dello sport. “Essere Campioni nella Vita” è il motto del progetto 'Campioni per la Salute'. Essere campioni non si limita ai successi sportivi, ma si estende alla capacità di affrontare sfide della vita quotidiana. “Campioni sono coloro che lottano ogni giorno per malattia, che trovano la forza di rialzarsi dopo un momento di difficoltà o escono dall'emarginazione per ritrovare speranza e dignità”, spiega Lorenza Rutigliano.

“Siamo felici di poter sostenere – dichiara Matteo Bruno Claveri, ceo di Summmet – un progetto che ha una molteplicità di finalità da sempre considerate al primo posto della nostra società e cioè la valorizzazione dello sport e la tutela della salute”. La serata si preannuncia come un'occasione unica per raccontare storie di forza e di rinascita con l'obiettivo di sensibilizzare l'opinine pubblica sull'importanza della prevenzione, di uno stile di vita sano e sull'impatto positivo che sport e salute possono avere nella società".