Disagi in piazza San Babila

Il cantiere della M4 a Milano continua a far parlare di sé, questa volta per un episodio di allagamento che ha colpito un condominio in piazza San Babila. Le forti piogge hanno messo in evidenza le problematiche legate alla pavimentazione, suscitando polemiche tra residenti e autorità. “Colpa della pavimentazione”, affermano alcuni, mentre altri attribuiscono la responsabilità alle condizioni meteorologiche avverse. Questo episodio non è isolato, ma si inserisce in un contesto più ampio di disagi che la cittadinanza sta vivendo a causa dei lavori in corso.

La crisi dei negozi a San Vittore

Non solo piazza San Babila: il cantiere della M4 ha effetti devastanti anche su San Vittore, dove molti negozi stanno affrontando una crisi senza precedenti. La chiusura di attività commerciali è diventata una realtà concreta, con molti imprenditori costretti a chiudere i battenti. Le proteste si intensificano, con i commercianti che chiedono un intervento immediato da parte delle autorità locali. “Non possiamo più resistere”, affermano, sottolineando come la situazione stia diventando insostenibile. La paura è che, se non si interviene rapidamente, il tessuto commerciale di questa zona possa subire danni irreparabili.

Proteste contro il sindaco Sala

In mattinata, un presidio ha avuto luogo contro il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, il quale aveva promesso la conclusione dei lavori per il 2024. I manifestanti chiedono date certe e un piano d’azione chiaro per risolvere i problemi causati dal cantiere. “Vogliamo che le promesse vengano mantenute”, affermano i partecipanti, evidenziando la frustrazione crescente tra i cittadini. La situazione è diventata un tema caldo nel dibattito pubblico, con molti che chiedono maggiore trasparenza e responsabilità da parte delle istituzioni.